Хотел похвастаться: раскрыты новые детали совращения консьержкой школьника из Подмосковья

Появились подробности растления 13-летнего школьника 53-летней консьержкой в Одинцове. Женщина давно начала общаться с подростком и предложила ему заняться интимом, чтобы над ним не смеялись друзья.

Уроженка Башкортостана устроилась в дом, где жил семиклассник с матерью и сестрой. 13-летний мальчик отличался добрым характером и хорошим воспитанием. Он решил познакомиться с новой консьержкой, часто подходил к ней на улице, пил чай и помогал ей. Подросток стал проводить все больше времени в небольшой комнатке на первом этаже, где работала женщина. Выяснилось, что россиянка одинока: ее муж умер, а сын отправился на СВО.

Мать мальчика не видела ничего плохого в общении сына с консьержкой. Но постепенно оно стало принимать другой характер. Женщина стала говорить на интимные темы, и это интересовало парня. Новые друзья начали переписываться в социальных сетях, где взрослая подруга писала юноше сообщения эротического содержания. Подросток рассказал обо всем однокласснику, желая похвастаться. Но приятель не поверил другу и обвинял во лжи, пишет mk.ru.

Раздосадованный рассказал обо всем консьержке, и она предложила ему вступить в интимную связь, чтобы над мальчиком больше никто не смеялся. После женщина попросила не рассказывать об их секрете никому, даже родителям. Но подросток поведал обо всем тому «приятелю», а после — классному руководителю и родителям, предоставив им фотографии в качестве доказательства.

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