17-летний россиянин скончался во время операции по коррекции носа

17-летний подросток умер во время плановой операции по коррекции носовой перегородки одной из детских больниц Санкт-Петербурга. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, перед оперативным вмешательством медики не обнаружили никаких противопоказаний. Несовершеннолетнего направили на септопластику в детский городской многопрофильный центр Северной столицы.

Юноше собирались исправить искривленную носовую перегородку, чтобы у него улучшилось дыхание. За пару дней до операции петербуржцу исполнилось 17 лет. Во время процедуры подростку стало хуже. Проводившие операционное вмешательство хирурги предприняли попытку провести реанимацию юному россиянину, однако это не дало результата.

В настоящий момент по факту произошедшего идет разбирательство врачебной комиссии.

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