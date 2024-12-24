Лежал в кроватке и громко плакал: младенец провел сутки в квартире с загадочно умершими родителями

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти семейной пары из Подмосковья. Их трупы обнаружили спустя сутки. Все это время в квартире рядом с покойниками лежал малыш, передает mk.ru.

По данным СМИ, родственники пары забеспокоились, когда мужчина и женщина перестали выходить на связь. Тогда они попросили, чтобы семью навестили. Но дверь в квартиру никто не открывал, а за ней плакал ребенок.

Было принято решение позвонить в полицию. Когда стражи порядка оказались в жилище, то обнаружили там трупы родителей. Их ребенок лежал в кроватке и громко плакал. Он пробыл с покойниками целые сутки.

Что стало причиной смерти, пока не известно. По предварительной информации, пара могла отравиться неизвестными веществами. Следователи ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы.

Ранее житель Химок умер при невыясненных обстоятельствах на городском кладбище. Он пришел прибраться на семейной могиле и внезапно скончался.