Оказалась в хирургии: 13-летнюю девочку увезли в больницу после точного попадания снежком в голову

Зимняя забава обернулась госпитализацией для 13-летней жительницы Москвы. Девочка получила снежком в голову и почувствовала себя плохо, передает Telegram-канал Baza.

Несовершеннолетняя пострадала во время игры с одноклассниками. В какой-то момент один из ребят попал школьнице снежком точно в голову. Сразу же после этого девочка выбыла из игры.

Затем пострадавшая пожаловалась на самочувствие. Юную москвичку отвезли в больницу, где на время она оказалась в хирургическом отделении. Медики оценили ее состояние как средней тяжести и заподозрили сильное сотрясение.

По данным Telegram-каналы Baza, впоследствии их прогнозы не подтвердились. Девочка встретит Новый год с родными, а не в стенах больничной палаты.

Ранее сообщалось, что у выброшенной с 9-го этажа российской школьницы не пострадал ни один внутренний орган. Девушку вытолкнул на улицу ее бойфренд.