16-летняя россиянка попала в больницу из-за загоревшейся от аромасвечи гирлянды

В Петербурге 16-летняя школьница попала в больницу из-за загоревшейся от аромасвечи гирлянды. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, ЧП произошло вечером 7 декабря в квартире в доме на Кавалергардской улице. В квартире случилось возгорание гирлянды от аромасвечи, вследствие чего несовершеннолетняя россиянка решила попробовать самостоятельно потушить пожар. В результате она получила ожоги второй и третьей степени обеих кистей, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В настоящий момент жизни подростка ничего не угрожает. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.

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