Под Мурманском школьница совершила самоубийство, обвинив в смерти учительницу

В Мурманской области 15-летняя девочка совершила суицид, обвинив в произошедшем учительницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером в городе Полярные Зори. Труп школьницы обнаружили в ее квартире, рядом с ней лежала записка с обращением к учительнице истории. В ней юная россиянка попросила преподавателя быть человечнее с учениками, поскольку ее уроки становятся причиной панических атак и нервных срывов у детей.

Записку изъяли следователи, в ближайшее время педагога должны допросить.

Ранее стало известно, что в Москве 15-летняя школьница, мечтающая похудеть, употребила средство от болезней растений и оказалась в больнице. Уточняется, что перед принятием вещества москвичка прочитала в интернете, что оно вызывает рвоту и может помочь похудеть.