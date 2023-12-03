В Москве школьница выпала из окна после того, как ее не отпустили к подруге, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Накануне случившегося мать и ее 14-летняя дочь поругались - девочка не хотела идти на дополнительные занятия и вместо этого планировала сходить в гости к подруге. Однако ее мать заявила, что либо дочь пойдет учиться, либо останется дома. Тогда девочка закрылась у себя в комнате и придумала план побега.

Школьница оделась и выпрыгнула в окно квартиры. Как позже рассказала девочка, после падения она почувствовала боль в позвоночнике, но не придала этому значения.

Когда она добралась до знакомой, обеспокоенная мать подруги вызвала полицию. Правоохранители передали девочку в скорую помощь, врачи подозревают у школьницы компрессионный перелом позвоночника.

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