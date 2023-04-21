Мужчина из Москвы получил серьезный ожог ягодиц после химчистки автомобиля. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

Известно, что потерпевший отвез служебную машину в специальное заведение по уборке. Когда же он забрал ее, то после некоторого времени, проведенного на водительском кресле, почувствовал себя плохо. Вот почему москвича экстренно госпитализировали.

Проведя тщательный осмотр, медицинские сотрудники диагностировали у мужчины химический ожог ягодиц, поясницы, бедер и других частей тела разной степени тяжести. Потерпевший находится в ожоговом центре.

К слову, по данному делу проводится проверка.

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