В Череповце мать задушила шестилетнего сына мочалкой и позвонила в полицию

В Череповце 47-летняя жительница задушила шестилетнего сына мочалкой, а после пыталась покончить с собой. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По данным источника, трагедия произошла в ночь на 24 апреля. Женщина проживала с ребенком в общежитии на улице Комсомольской. Они находились у себя в комнате. Мать задушила сына мочалкой, а после пыталась покончить с собой, но ничего не получилось. Пока неизвестно, по какой именно причине она поступила так с ребенком.

Горе-мать сама вызвала полицейских, но не объяснила свои действия. Жительницу задержали, против нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее мы писали о том, как в Новосибирске подросток принес в школу дедовский пистолет и подстрелил друга. Сообщается, что у мальчика не было злого умысла. Он взял дома дедовское оружие и решил подшутить над приятелем. К счастью, все обошлось без смертей. В региональном МВД отметили, что со школьником была проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных действий.

Пострадавшего от стрельбы подростка направили на экспертизы, чтобы выявить степень тяжести полученных травм.