15-летний мальчик объяснил, зачем убил соседку-школьницу в Карачаевске

В убийстве 10-летней девочки в Карачаевске сознался ее 15-летний сосед. Подросток объяснил, зачем убил несовершеннолетнюю.

Подробности приводит Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По его информации, сосед хотел изнасиловать девочку. Он ударил ее в подъезде камнем по голове. Затем юноша перерезал горло и затащил тело в квартиру.

Позже мертвого ребенка нашли без одежды. По предварительным данным, парень не успел совершить изнасилование. Экспертиза установит, был ли факт надругательства.

Ранее мы писали, что девочка вышла около 12 часов дня в магазин. Спустя три часа родственники обратились в полицию. Школьницу нашли мертвой у квартиры соседа.

20 апреля стало известно, что маньяк, отсидевший 28 лет, начал нападать на детей в Нижнем Новгороде. Мужчина вышел на свободу в этом году. Сообщалось, что извращенец выследил двух школьниц и успел надругаться над одной из них.