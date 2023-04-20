Надругался в подъезде: отсидевший 28 лет маньяк начал нападать на детей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде маньяк, ранее отсидевший за педофилию 28 лет, напал на двух школьниц. В одном случае девочку удалось спасти от извращенца, в другом преступник успел надругаться над ребенком.

О происшествии сообщил Telegram-канал SHOT.

Мужчина вышел из тюрьмы в этом году и попытался изнасиловать 9-летнюю девочку. Он увидел, как та заходит в подъезд, и проследовал за ребенком. В подъезде он стал приставать к несовершеннолетней. На крики вышла соседка: женщина отогнала извращенца и вызвала полицию.

В тот же день педофил выследил другую школьницу и надругался над ней.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчину дважды приговаривали к сроку за изнасилования детей. Известно, что он выслеживал девочек, заходил в лифт и, угрожая расправой, насиловал.

На днях мы сообщали, что школьного охранника обвинили в изнасиловании двух учениц в Люберцах.