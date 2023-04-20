Надругался в подъезде: отсидевший 28 лет маньяк начал нападать на детей в Нижнем Новгороде
Отсидевший 28 лет маньяк в Нижнем Новгороде напал на двух школьниц .
В Нижнем Новгороде маньяк, ранее отсидевший за педофилию 28 лет, напал на двух школьниц. В одном случае девочку удалось спасти от извращенца, в другом преступник успел надругаться над ребенком.
О происшествии сообщил Telegram-канал SHOT.
Мужчина вышел из тюрьмы в этом году и попытался изнасиловать 9-летнюю девочку. Он увидел, как та заходит в подъезд, и проследовал за ребенком. В подъезде он стал приставать к несовершеннолетней. На крики вышла соседка: женщина отогнала извращенца и вызвала полицию.
В тот же день педофил выследил другую школьницу и надругался над ней.
Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее мужчину дважды приговаривали к сроку за изнасилования детей. Известно, что он выслеживал девочек, заходил в лифт и, угрожая расправой, насиловал.
На днях мы сообщали, что школьного охранника обвинили в изнасиловании двух учениц в Люберцах.