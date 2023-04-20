17:55, 20 апреля 2023
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Подозревают соседа: в Карачаевске убили 10-летнюю школьницу, которая днем вышла в магазин
Фото: Freepik
В Карачаевске убили 10-летнюю девочку, которая днем ненадолго вышла в магазин. Главным подозреваемым стал сосед.
О трагедии сообщил Telegram-канал Mash.
Школьница вышла на улицу около 12 дня. Ее родные обратились в полицию спустя три часа.
Вскоре тело девочки нашли в подъезде ее же дома – у квартиры соседа. Там проживает 15-летний школьник. Он не признает вины.
Ранее мы писали о происшествии в Балашихе, где нашли мертвыми мать и ее дочь. Девочку, лежащую в нескольких метрах, обнаружили только спустя сутки. Жители дома считают, что тело могли подбросить.