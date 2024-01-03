Два брата жестоко избили школьницу, пока мать снимала на видео

В Нижнем Тагиле два брата из пятого класса жестоко напали на сверстников и избили девочку, пока мать снимала происходящее на видео. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника, все произошло 29 декабря вне стен учебного заведения, на улице Гвардейской. По словам очевидца, в инциденте участвовали два брата из пятого класса и их одноклассники, мальчик и девочка. Согласно свидетельствам, дети просто шли из школы вместе с одноклассниками и их матерью, когда внезапно произошла агрессивная атака.

«Ребята просто шли из школы, а эти дети были с мамой. Они жестоко избили своих одноклассников. Сначала они напали на мальчика, сразу ударив его в лицо. Затем начали пинать ногами девочку до потери сознания. Мама нападавших видела все происходящее и, к тому же, ударила ребенка. Она снимала происходящее на видео», – поделился автор поста.

Девочка, которая пострадала в результате нападения, находится в хирургическом отделении с предварительным диагнозом – закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.

Согласно информации, нападавшие подростки – братья, которых недавно перевели из другой школы, и уже ранее они имели конфликты с другими учениками.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют инцидент, и по его результатам было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Мы принимаем меры по установлению и допросу возможных свидетелей, выясняем степень тяжести полученных повреждений пострадавшим детям. Проверяем информацию о причастности двух подростков к нападению и собираем характеристики как самих подростков, так и их родителей», – сообщила пресс-служба Следственного комитета области.

Полиция Нижнего Тагила подтвердила, что о случившемся им стало известно от медиков, обратившихся по поводу 11-летней девочки.

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