13-летняя девочка из Подмосковья забеременела после встречи с ровесником. Об этом сообщает издание mk.ru.

По данным источника, в конце мая 2023 года школьница ездила в гости к отцу в Херсонскую область, в которой прошла часть ее детства. За время отпуска она тесно общалась с бывшими одноклассниками. На одной из прогулок 14-летний мальчик пригласил ее в гости поиграть в приставку. Девочка пришла к нему домой и была им изнасилована. Подросток потребовал от нее молчания и посоветовал ей воспользоваться средствами контрацепции. По возвращении в Подмосковье школьница выпила специальные таблетки, но оказалось поздно.

В конце августа 2023 года она сдала два теста, которые показали положительные результаты. Девочка рассказала о пережитом маме. После этого семья приняла решение об аборте.

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