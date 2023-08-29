Стало плохо в детском лагере: 14-летняя школьница забеременела от жителя Таджикистана

В подмосковном Волоколамске 14-летняя девочка забеременела от взрослого мужчины. Отцом будущего ребенка оказался 25-летний житель Таджикистана. Об этом сообщает издание mk.ru.

Как стало известно, школьница узнала о том, что находится в положении, случайно. Она отдыхала в летнем детском лагере на юге России, и в один из дней у нее ухудшилось самочувствие. Чтобы помочь подростку, ее направили на медицинское обследование. На нем и выявилось, что причиной плохого состояния девочки является беременность.

После того как стало известно, что школьница ожидает ребенка, начали искать отца малыша. Им оказался уроженец Таджикистана, который сейчас проживает под Москвой. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Другие подробности произошедшего пока не разглашаются.

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