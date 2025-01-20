В Твери ребенок выпал из окна десятиэтажки и остался жив

В Твери десятилетняя девочка выпала из окна высотного здания и осталась жива. Об этом 20 января со ссылкой на местные Telegram-каналы сообщает Газета.Ru.

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Хромова. Ребенок выпал из окна пятого этажа десятиэтажного жилого дома. Его оперативно госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Отмечается, что девочка получила травмы различной степени тяжести.

В произошедшем и его причинам разбираются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее мы писали о том, что беременная россиянка случайно выпала из окна после конфликта с вернувшимся с СВО мужем — женщина в пылу ссоры на бытовой почве запрыгнула на подоконник и хотела припугнуть супруга, но не смогла удержать равновесие и полетела вниз. Военный прыгнул следом за ней.