Отец скинувшего из окна подругу парня под Пермью умер сразу после похорон сына

В Пермском крае умер отец подростка, выкинувшего из окна девятого этажа 14-летнюю подругу и совершившего после этого суицид. Он скончался на следующий день после похорон сына.

Подростка похоронили в Гамово 21 декабря, а в ночь с 22 на 23 декабря в селе Култаево во время тушения пожара нашли тело его отца. Там сгорела пилорама, на которой работал мужчина, пишет aif.ru.

У подростка осталась старшая сестра по отцу, которая старше его на восемь лет. Она рассказала, что жила в Гамово с мамой и отчимом, который регулярно избивал родительницу. Доходило до того, что он наносил женщине побои в тот момент, когда она держала сына на руках.

Помимо этого, отец юноши употреблял наркотики. Мать его выгоняла из дома, но после звонила и умоляла вернуться. Сестра подростка утверждает, что из-за этого у брата появились психологические проблемы. Однако несколько лет назад родители парня развелись, и его мать начала гораздо меньше пить. Тем не менее, тяжелое детство оставило свой след.

Напомним, 17-летний парень находился дома с 14-летней бывшей девушкой у себя дома. В квартире никого не было — подросток жил один. По словам очевидцев, он кричал на девочку и ударил сковородой по голове. Затем вытащил ее и выкинул из окна девятого этажа. После этого юноша погиб и сам юноша. Отметим, что девочке удалось выжить. У нее не пострадал ни один внутренний орган.