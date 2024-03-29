12 посетителей подмосковного кладбища оказались заперты на погосте. Об этом сообщает mk.ru.

27 марта 2024 года дворник Быковского кладбища обошел территорию с предупреждением о скором закрытии. Сначала он запер задние ворота, затем центральные и отправился домой. При этом на кладбище остались люди, которые не успели покинуть погост.

Жители Жуковского стали звонить в экстренные службы и на официальный телефон кладбища. 12 человек были заперты около часа, пока к ним не приехали на помощь сотрудники МЧС.

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