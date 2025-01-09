12-летняя россиянка погибла у бабушки при загадочных обстоятельствах

В Нижегородской области 12-летняя школьница умерла, когда гостила у бабушки на новогодних каникулах. Девочка хотела напугать родственницу суицидом, но в итоге погибла.

По данным издания NewsNN, инцидент произошел в Шатковском округе региона. Незадолго до гибели родственницы поругались: бабушка отобрала у внучки мобильный телефон.

Разозлившись, школьница решила припугнуть бабушку суицидом, но погибла.

Материалы дела передали в следственный комитет. Выясняются все обстоятельства гибели несовершеннолетней.

До этого ошибка бабушки привела к смерти пятерых внуков в Абхазии. Дети погибли во время пожара в частном доме.

Ранее умер муж звезды «Белого лотоса» Обри Плазы, режиссер Джефф Баэна. По данным правоохранительных органов, 47-летний мужчина совершил самоубийство.