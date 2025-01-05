Умер муж звезды «Белого лотоса» Обри Плазы, 47-летний режиссер Баэна

3 января умер 47-летний режиссер Джефф Баэна, муж актрисы из сериала «Белый лотос» Обри Плазы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Полицейские приехали в дом Баэна утром, 3 января. После осмотра тела они сделали вывод, что режиссер покончил с собой, пишет TMZ.

Джефф Баэна родился в 1977 году в Майами. Он окончил киношколу в Нью-Йоркском университете и переехал в Лос-Анджелес, где начал строить карьеру. Поначалу Баэна работал ассистентом режиссера Роберта Земекиса, а с 2014 года начал самостоятельно снимать фильмы. В числе его работ: «Если твоя девушка — зомби», «Наездница», «Джоши», «Маленькие часы», «Кружи меня» и другие.

С 2011 года начал встречаться с артисткой Обри Плазой. В 2020 году пара поженилась. Общих детей у них не было.

В своих интервью Джефф называл Обри потрясающей и говорил, что его с женой связывают общие вкусы в творчестве.

До этого в дом Дженнифер Энистон нагрянула полиция из-за сообщения о «попытке самоубийства». Подробнее читайте здесь.