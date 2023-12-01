09:25, 01 декабря 2023
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112: звезда фильма «Бык» Александр Левин обвинил жену в похищении 4-летнего сына
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Звезда фильмов «Бык» и «Последний рубеж» Александр Левин обвинил жену в похищении сына. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
30 ноября 2023 года актер приехал за ребенком в детский сад, однако на месте выяснилось, что его уже кто-то забрал. После этого Александр обратился с заявлением в полицию.
В процессе разбирательств выяснилось, что артист разводится с супругой. Женщина забрала их общего ребенка из садика и уехала в неизвестном направлении.
Ранее мы писали о том, что за похищенную под Калугой девочку потребовали выкуп в 1,5 млн рублей. Подробности смотрите в этой статье.
Также сообщалось о том, что в Орловской области мужчины похитили девочку и попытались вывезти в другой регион.
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