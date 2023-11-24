Силой усадили в машину: трое мужчин похитили 16-летнюю девочку

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней жительницы Орловской области. Девочку силой затолкали в машину и попытались вывезти в другой регион, передает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 21 ноября в селе Заречье. Трое мужчин схватили 16-летнюю девочку и силой затащили ее в автомобиль. Затем похитители предприняли попытку вывезти несовершеннолетнюю в другой регион.

Однако задумка преступников провалилась. В ночь на 22 ноября на трассе М-4 «Дон» стражи порядка остановили транспортное средство и освободили девочку. Мужчины, которые ее похитили, были задержаны. Злоумышленниками, по предварительным данным, оказались двое проводников РЖД вместе со своим знакомым. По факту случившегося возбуждено дело.

Ранее в Краснодарском крае мужчина пытался похитить девочку с детской площадки. Он схватил ребенка и потащил в кусты.