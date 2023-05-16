112: в Красногорске сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова избил свою жену

В Красногорске сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова избил свою жену. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, инцидент произошел в многоэтажном доме на Подмосковном бульваре. Тогда между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина неоднократно ударил избранницу.

Известно, что пострадавшую доставили в местную больницу с многочисленными травмами, а самого наследника экс-президента Узбекистана сотрудники правоохранительных органов отпустили домой после тщательного допроса.

На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства дела.

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