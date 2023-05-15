Жительница Магнитогорска украла цепочку за 50 тысяч рублей с шеи покойника во время похорон

Жительница Магнитогорска украла золотую цепочку с шеи покойника во время похорон. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Известно, что женщина воспользовалась моментом и, когда рядом с умершим никого не оказалось рядом, сняла с него ювелирное украшение за 50 тысяч рублей. Украденное жительница Магнитогорска отнесла в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

На данный момент женщина задержана, и по факту кражи возбуждено уголовное дело. По данным источника, она не имеет постоянного места работы и ранее уже была судима.

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