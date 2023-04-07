Девочка-подросток из Читы «заминировала» школу из-за неподготовленного реферата по химии

Одну из школ в городе Чита эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Позже выяснилось, что паника оказалась напрасной, так как на самом деле через своего приятеля обратилась в полицию девочка-подросток, которая просто не сделала реферат по химии, поэтому и решила таким образом сорвать урок. Об этом сообщило УМВД России по Забайкальскому краю.

В ведомстве объяснили, что несовершеннолетняя познакомилась с неизвестным в социальных сетях и попросила его помочь. Дело в том, что она не подготовила домашнее задание, поэтому ей нужен был план, как не получить плохую отметку. В итоге на ум ей пришло послать анонимное сообщение в полицию о минировании.

Оперативные службы прибыли в школу и экстренно эвакуировали учеников и сотрудников учебного заведения. Всего было выведено из здания 180 человек. После проверки помещений никакой опасности обнаружено не было.

В отношении несовершеннолетней девочки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Также ее родителям придется возместись затраты, понесенные за ложный вызов.

Ранее в Тульской области женщина простила сожителю убийство 5-летнего сына, не желая расставаться с ним.