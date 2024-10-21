42-летний родственник изнасиловал восьмилетнюю племянницу в Москве

В Москве 42-летний родственник изнасиловал маленькую девочку. Ребенку, ставшему жертвой педофила, восемь лет.

Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, мужчина неоднократно домогался девочки, будучи в квартире, расположенной в третьем квартале района Капотня. Домогательства происходили с 15 по 30 июня. Затем родственник изнасиловал племянницу.

Как пишет издание, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 59-летний тракторист три года растлевал школьницу. Мужчину считали работягой, он не выпивал и трудился без выходных, содержал семью. Насильственные действия в отношении школьницы начались, когда ей было 11 лет. Известно, что тракторист собирался стать для нее крестной.