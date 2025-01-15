В Анадыре 11 детей получили ожоги глаз из-за кварцевания в саду. Об этом сообщает Telegram-канал Сапа.

Родители пострадавших воспитанников обратились в больницу за врачебной помощью, обнаружив у них покраснение глаз и век. Выяснилось, что дети получили ожоги из-за кварцевой лампы, которую включали в помещении в их присутствии.

По информации источника, у одного ребенка диагностировали ожоги средней степени тяжести. Всем пострадавшим назначили амбулаторное лечение, госпитализация никому не потребовалась.

Ранее в Краснодаре воспитательница сломала ребенку руку в детском саду. Россиянка отказалась помогать мальчику, узнав про его болевые ощущения. Подробности читайте в этой новости.

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