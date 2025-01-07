Нанесла несколько ударов: воспитательница сломала руку ребенку в детском саду

В одном из детских садов Краснодара воспитательницу обвиняют в причинении вреда ребенку. Родители малыша утверждают, что сотрудница сломала ему руку. Подробности сообщает информационный центр СК России.

По данным источника, травму детсадовец получил еще в декабре прошлого года, но о произошедшем стало известно только сейчас. Предположительно, воспитательница несколько раз ударила несовершеннолетнего. А когда он пожаловался на боли в руке, то не оказала помощь, не приняв его слова во внимание.

После случившегося родители мальчика отвезли его в больницу, где врач диагностировал перелом. Они обратились в полицию, чтобы привлечь виновного к ответственности.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю начал проверку по факту произошедшего. Дело находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Ранее в Петербурге мальчик выстрелил в пенсионерку, которая мешала ему играть в компьютер.