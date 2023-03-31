10 миллионов рублей: пенсионерка «инвестировала» в мошенников в Петербурге

Пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела мошенникам 10 миллионов рублей под предлогом «инвестиций». Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Преступление произошло в Санкт-Петербурге. Женщина отметила, что прошлым летом в Интернете нашла рекламное объявление, оставила там свой номер телефона. Спустя определенное время с ней связался неизвестный и под предлогом заработка убедил зарегистрироваться на торговой площадке.

В результате с сентября 2022 года по февраль 2023 года, по указанию злоумышленников, пенсионерка перевела им 10 миллионов рублей.

Похожий случай был в Нижегородской области, но там пенсионерку от мошенников спас обычный таксист. Он проявил интуицию и подсказал бабушке не передавать злоумышленникам деньги. Внимательный водитель обратил внимание на то, что пожилая женщина завернула крупную сумму денег в наволочки и дала адрес. На всякий случай мужчина остановился у поста ГИБДД.

Ранее мы писали о том, что в Москве мать троих детей зарезал бомж, живущий в шалаше в парке. Происшествие случилось в московском парке на «Лосином острове». Бездомный жестоко убил многодетную мать. Инцидент произошел четыре года назад, но сейчас удалось выяснить личность виновного. Им оказался бомж, проживающий в шалаше в том самом парке. Он приехал в Москву из Пермского края.