В Москве мать троих детей зарезал бомж, живущий в шалаше в парке

В московском парке на «Лосином острове» мать троих детей жестоко убил пьяный бездомный. Преступление было совершено четыре года назад, но подробности, а также личность виновного удалось выяснить только сейчас.

По информации издания mk.ru, 45-летняя женщина в роковой день отвела детей на танцы, а сама пошла прогуляться. В парке за ней увязался подозрительный прохожий, причем был он явно нетрезв. Россиянка решила сделать ему замечание, но нотации явно его не устроили. Мужчина достал нож и зарезал незнакомку. Примечательно, что орудие убийства он использовал при сборе алюминиевых банок.

Когда за дело взялась полиция, у них было около 200 подозреваемых, но настоящего виновного все-таки удалось отыскать. Им оказался бомж, проживающий на тот момент в шалаше в том самом парке. Переехал в столицу он из Пермского края, и на малой Родине его тоже не особо жаловали. За кражу ноутбука ему дали условный срок и обязали отмечаться в полиции. Вот только преступник этого не делал, поэтому был объявлен в розыск.

Также в ходе расследования следователям удалось выяснить, что бомж в 2005 году уже обвинялся в двух убийствах - мужчины и женщины, трупы которых нашли с множественными ножевыми ранениями. Тогда присяжные его оправдали, не предполагая, что через несколько лет он вновь лишит жизни человека. На допросе пермяк признался, что сам не знает, зачем в принципе пошел за своей жертвой, он был пьян и не очень хорошо соображал. Также он подробно рассказал полиции, как совершил преступление и принял участие в проверке показаний уже в самом парке.

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