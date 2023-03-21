В Нижегородской области таксист проверил интуицию и спас пенсионерку от мошенников

Пенсионерка отправила мошенникам на такси, завернутые в наволочку 500 тысяч рублей, но водитель, почувствовав неладное, рассказал все полицейским. Об этом сообщается в Telegram-канал Ni Mash.

86-летняя пенсионерка повелась на уловку мошенников, которые потребовали крупную сумму, рассказав о попавшем в ДТП родственнике. Всего требовали сумму 900 тысяч. Пожилая женщина завернула деньги в наволочки по 400 и 500 тысяч рублей. Наволочки передала таксистам, которых вызвали мошенники.

Но один из таксистов, почувствовал что-то неладное и остановился у поста ГИБДД, где и рассказал полицейским свои мысли. Правозащитники нашли в наволочке 500 тысяч рублей и отправились на адрес заказчика такси, но того уже не было на месте.

Сейчас правоохранители разбираются в ситуации и разыскивают преступников.

Ранее мы писали о том, что в Казани девушка на ходу выпала из такси на оживленную проезжую часть и попала на видео. Данный инцидент попал в объектив видеорегистратора, установленного в автомобиле одного из свидетелей. На кадрах видно, что по ходу движения транспортного средства девушка открывает дверь и выпадает из такси на асфальт.