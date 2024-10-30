10-летняя школьница сняла и опубликовала видео с дискредитацией ВС России

В Крыму 10-летняя школьница опубликовала видео, в котором обнаружили дискредитацию ВС России. Ролик нашли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе мониторинга соцсетей обнаружили кадры, на которых ребенок давал понять свое негативное отношение к армии России. Правоохранители установили, что автором видео является девочка из города Саки. В связи с тем, что ей всего 10 лет, к ответственности будет привлечена ее 38-летняя мать.

В отношении женщины составлен административный протокол по статье за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы по делу, собранные полицией, будут переданы Комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в Ростовской области школьница провалилась в дыру в салоне автобуса из-за прогнившего пола. Девочка получила сильный ушиб и растяжение.

Также недавно в Подмосковье дети подожгли своего приятеля на игровой площадке.