10-летняя девочка убила сестру в российском городе: известны подробности случившегося

В подмосковном Подольске 10-летняя девочка убила старшую сестру за просьбу вымыть всю посуду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девочка в момент случившегося была одна дома с 13-летней сестрой. Их родители, трудовые мигранты, постоянно находились на работе. Школьницы редко ссорились, поэтому родители спокойно оставляли их одних. Однажды сестры поссорились — старшая начала давить на младшую, пояснив, что ее обязанность мыть всю посуду дома.

Разозлившись, младшая схватила кухонный нож и напала на сестру. Девочка нанесла ей ножевые ранения, а когда осознала, что сделала, вызвала скорую помощь. Но медики не смогли спасти подростка из-за слишком большой потери крови.

Ранее старшая сестра подозреваемой в убийстве двух девочек в Тольятти опровергла, что подросток ревновала к другим детям. Она заявила, что внимание в семье всем уделялось одинаковое.

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