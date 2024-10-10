«Никто ни к чему не принуждал»: сестра подозреваемой в убийстве девочек в Тольятти рассказала о произошедшем

Старшая сестра подозреваемой в убийстве двух девочек в Тольятти опровергла, что подросток ревновала к другим детям. Она заявила, что внимание в семье всем уделялось одинаковое. Об этом сообщает RT.

Одним из предполагаемых мотивов убийства была месть. Отмечалось, что у обвиняемой могли быть плохие отношения с отчимом, поэтому она решила расправиться с его дочерьми. Однако сестра девочки рассказала, что такого не могло быть.

«Нет, [ревности] не было. Внимание уделялось всем одинаковое. Никто ни к чему не принуждал. Как бы если хочет гулять — идет гулять. Не было такого, что заставляли с кем-то сидеть», - поделилась девушка.

По словам собеседницы портала, на данный момент мать убитых девочек не может оправиться от шока. Она отметила, что женщина осознает уменьшение семьи, но не понимает, что делать дальше.

Напомним, что об убийстве детей стало известно 9 октября. Родители оставили маленьких дочерей с 13-летней сестрой и ушли в полицию. А когда вернулись, то две девочки были мертвы. На вопрос матери, что произошло, старшая дочь ответила: «Ха-ха-ха, это я».

Ранее соседи рассказали, какими были сестры, которых убили в Тольятти.