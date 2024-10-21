10 детей сыграли на ложках на могиле педагога

В Краснодарском крае детей заставили дать концерт на могиле педагога. Об этом сообщает Telegram-канал Регнум.

В Геленджике директор музыкальной школы привезла детский ансамбль на захоронение педагога. Она велела играть им на ложках, чтобы почтить память умершего.

После выступления некоторые участники коллектива заявили, что переживают из-за поездки. Однако директор школы ответила, что недовольные могут покинуть ансамбль.

Судя по фотографиям, попавшим в распоряжение источника, россиянка привезла на кладбище 10 детей.

Ранее в Калужской области две девочки попали в спеццентр за танцы на могиле бойца СВО. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жена бойца СВО из Уфы обвинила учительницу в оскорблении сына.