Опубликовано 21 октября 2024, 11:311 мин.
10 детей сыграли на ложках на могиле педагога
В Краснодарском крае детей заставили дать концерт на могиле педагога.
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В Краснодарском крае детей заставили дать концерт на могиле педагога. Об этом сообщает Telegram-канал Регнум.
В Геленджике директор музыкальной школы привезла детский ансамбль на захоронение педагога. Она велела играть им на ложках, чтобы почтить память умершего.
После выступления некоторые участники коллектива заявили, что переживают из-за поездки. Однако директор школы ответила, что недовольные могут покинуть ансамбль.
Судя по фотографиям, попавшим в распоряжение источника, россиянка привезла на кладбище 10 детей.
Ранее в Калужской области две девочки попали в спеццентр за танцы на могиле бойца СВО. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что жена бойца СВО из Уфы обвинила учительницу в оскорблении сына.