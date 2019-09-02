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Звездный тренер рассказала, как изменить свое тело к лучшему всего за 20 минут в день, не выходя из дома

Основательница школы пилатеса Fluidform Pilates, тренер, к услугам которого регулярно прибегают знаменитости, Кирстен Кинг рассказала о том, как трансформировать свое тело к лучшему всего за 4 недели, не тратя на это много времени. Достаточно всего 20 минут в день.

Тренер создала программу тренировок, которую можно выполнять дома, в собственной гостиной и решила дать несколько советов, как сделать процесс похудения максимально эффективным и при этом не убиваться в спортзале до потери сознания. Она поделилась ими с онлайн-порталом Daily Mail Australia.

«Я твердо верю в последовательное, регулярное движение. Физическая активность в течение 20-30 минут, но каждый день гораздо более полезна и эффективна, чем часовая тренировка, но 2 раза в неделю, – заявляет она. – Это что я лично практикую и обнаружила, что это не занимает много времени, но поддерживает тело в хорошем состоянии».

Как выглядит идеальная программа еженедельных тренировок Кирстен? День первый: начните неделю с общей тренировки тела. День второй: сделайте упражнения для рук и пресса. День третий: еще одна полная общая тренировка тела. День четвертый: сделайте 12-минутный комплекс, выполнив его в общей сложности 3 раза. День пятый: завершите свой пятый день, выполнив еще одну тренировку всего тела. День шестой и седьмой: выходные.

То есть она предлагает чередовать нагрузки, какой бы тип физической активности и вид спорта вы ни выбрали.

Обещание Кирстен: «Когда вы начнете тренироваться подобным образом, то обнаружите, что ваше тело становится сильнее, а мышцы напрягаются, концентрируясь на всех зонах вашего тела, в частности, на мышцах кора, бедрах, брюшном прессе, руках и ягодицах. Такие тренировки направлены на то, чтобы активировать все труднодоступные мышцы». Наблюдайте за изменениями, подмечайте даже мельчайшие и хвалите себя за них, чтобы сохранить мотивацию.

Также она рекомендует составить себе скорректированный план питание, который нацелен не на потерю веса, а на формирование здоровых пищевых привычек и расширение знаний о том, какая пище нужна организму для лучшего функционирования.

Тренер добавляет: «Недавно я провела неделю в отпуске, где каждый день ела вкусные, органические, сбалансированные блюда и закуски. После этой недели я почувствовала себя так хорошо с точки зрения силы, энергии и своего пищеварения, что я стараюсь увеличивать количество фруктов и овощей в своем ежедневном питании и комбинировать это с достаточным количеством белка, главным образом из ягненка, рыбы и растительного белка». Она также настаивает на том, что не стоит чувствовать себя виноватой независимо от того, из чего состоит ваша диета. «Важно не доставлять себе слишком много трудностей. Если вы употребляете здоровую и сбалансированную пищу большую часть времени, тогда можно побаловать себя, когда ваше тело жаждет угощения», - сказала Кирстен.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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