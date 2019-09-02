Звездный тренер рассказала, как изменить свое тело к лучшему всего за 20 минут в день, не выходя из дома

Тренер создала программу тренировок, которую можно выполнять дома, в собственной гостиной и решила дать несколько советов, как сделать процесс похудения максимально эффективным и при этом не убиваться в спортзале до потери сознания. Она поделилась ими с онлайн-порталом Daily Mail Australia.

«Я твердо верю в последовательное, регулярное движение. Физическая активность в течение 20-30 минут, но каждый день гораздо более полезна и эффективна, чем часовая тренировка, но 2 раза в неделю, – заявляет она. – Это что я лично практикую и обнаружила, что это не занимает много времени, но поддерживает тело в хорошем состоянии».

Как выглядит идеальная программа еженедельных тренировок Кирстен? День первый: начните неделю с общей тренировки тела. День второй: сделайте упражнения для рук и пресса. День третий: еще одна полная общая тренировка тела. День четвертый: сделайте 12-минутный комплекс, выполнив его в общей сложности 3 раза. День пятый: завершите свой пятый день, выполнив еще одну тренировку всего тела. День шестой и седьмой: выходные.

То есть она предлагает чередовать нагрузки, какой бы тип физической активности и вид спорта вы ни выбрали.