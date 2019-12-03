Высокоинтенсивные тренировки снижают риск развития слабоумия
Как передает британский портал Daily Mail, на сегодняшний день деменция – одно из самых страшных заболеваний современности, это изнурительное состояние, из-за которого стираются воспоминания человека и сама его личность, и к сожалению, оно не поддается излечению. Однако последние исследования показывают, что никогда не поздно начать заниматься спортом, чтобы снизить риск слабоумия.
Доктор Дженнифер Дж. Хайс, заместитель директора Центра физической активности при Университете МакМастер, заявляет, что отсутствие физической активности способствует риску развития деменции в той же степени, что и генетика. Последние исследования ее рабочей группы показывают, что важна и интенсивность упражнений. Ученые проводили эксперимент: в течение 12 недель заставляли пожилых людей, ведущих преимущественно сидячий образ жизни, заниматься по специально разработанной новой программе упражнений, и за этот период времени их память заметно улучшилась. Но случилось это только с теми, чья активность была наиболее интенсивной. И прирост памяти был напрямую связан с улучшением их физической формы.
В группе добровольцев было 1600 пожилых людей, 25% из которых имели генетическую предрасположенность развития деменции. Само исследование длилось 5 лет. По словам Хайс, крайне важно понимать, что отсутствие физической активности может отрицательно сказаться даже на здоровом наборе генов, потому от слабоумия не застрахован никто. Но спортивные упражнения помогают мозгу самовосстанавливаться, он «выращивает» новые нейроны в гипокампе, и это ведет к улучшению памяти. Таким образом, спорт – это фактически удобрение для мозга, способствующее росту, функционированию и выживанию его клеток.
Результаты исследования выглядят многообещающими, так как согласно им никогда не поздно ввести в свою жизнь физическую активность, которая нужна не только для хорошего самочувствия, но и для здоровья мозга. Однако не стоит забывать о важности интенсивности занятий. Ученые советуют увеличить ее, включив в свою ежедневную прогулку хайкинг, подъемы и спуски и увеличив скорость ходьбы.
Фото: vostock-photo
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