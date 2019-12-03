Высокоинтенсивные тренировки снижают риск развития слабоумия

Как передает британский портал Daily Mail, на сегодняшний день деменция – одно из самых страшных заболеваний современности, это изнурительное состояние, из-за которого стираются воспоминания человека и сама его личность, и к сожалению, оно не поддается излечению. Однако последние исследования показывают, что никогда не поздно начать заниматься спортом, чтобы снизить риск слабоумия.

Доктор Дженнифер Дж. Хайс, заместитель директора Центра физической активности при Университете МакМастер, заявляет, что отсутствие физической активности способствует риску развития деменции в той же степени, что и генетика. Последние исследования ее рабочей группы показывают, что важна и интенсивность упражнений. Ученые проводили эксперимент: в течение 12 недель заставляли пожилых людей, ведущих преимущественно сидячий образ жизни, заниматься по специально разработанной новой программе упражнений, и за этот период времени их память заметно улучшилась. Но случилось это только с теми, чья активность была наиболее интенсивной. И прирост памяти был напрямую связан с улучшением их физической формы.