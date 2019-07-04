Ученые: ежедневные тренировки в одно и то же время наиболее эффективны

Походы в спортзал на ежедневной основе, желательно в одно и то же время, помогут вам всегда оставаться в прекрасной форме. Именно к таким выводам пришли специалисты из Род-Айленда, как сообщает британское онлайн-издание Daily Mail.
Исследование, в котором приняли 375 взрослых добровольцев, выявило, что те, кто занимается не менее часа в среднем 5 дней в неделю, имеют гораздо более устойчивый прогресс, чем люди, подходящие к тренировочному процессу непоследовательно. Ученые считают, что занятия в одно и то же время помогают превратить спорт в полезную привычку, что, в свою очередь, помогает легче придерживаться даже строгого режима питания и тренировок и легче избавиться от лишнего веса.
Из общего числа подопытных регулярно занимались в одно и то же время 255 участников эксперимента. 86% из них выполняли рекомендацию о минимум 150 минутах физической активности в неделю. 120 участников занимались непоследовательно.
Кроме того, специалисты обнаружили, что те, кто тренируется в утреннее время (больше половины испытуемых), меньше подвержены риску ожирения, также занятия до обеда были более активными и продолжительными. При этом тип тренировок или настроение, в котором выполнялись упражнения, оказались не особенно важны.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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