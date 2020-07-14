Супермодель Жизель Бундхен показала комплекс простых упражнений для идеальной фигуры дома

Бразильская супермодель Жизель Бундхен — одна из самых успешных в своем деле. Идеальное тело позволило ей долгое время оставаться одним из самых ярких «ангелов» Victoria's Secret.

«Движение заставляет меня чувствовать себя хорошо. Многие из вас просили показать, какие упражнения я делаю чаще всего, и это мои любимые. Я обычно повторяю комплекс 2 или 3 раза, в зависимости от самочувствия. Надеюсь, вам понравится», — написала она под новым видеороликом в блоге.

Помимо успешной профессиональной деятельности (с 2004 по 2013 год Жизель Бундхен считалась самой высокооплачиваемой моделью в мире), мировую известность ей обеспечил роман с одним из самых завидных женихов Голливуда — Леонардо Ди Каприо. Сейчас супермодель замужем за футболистом Томом Брэди, воспитывает 10-летнего сына Бенджамина Рейна и 7-летнюю дочь Вивьен Лейк.