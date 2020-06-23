Поправившаяся после родов мать троих детей обзавелась фигурой фитнес-модели и рассказала, как ей это удалось
Фото: Instagram nickimarie_pwr
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, мать троих детей, проживающая с семьей в Америке, призналась, что после последних родов прибавила в весе, и ей совсем не нравилось то, как она выглядит. И тогда она нашла программу австралийского тренера Келси Уэллс «PWR», которая полностью изменила не только ее тело, но и образ мыслей. По словам Мари, еще 2 года назад она фокусировалась исключительно на цифрах, которые показывают ей весы, но сейчас она весит на 3,6 килограммов больше, чем тогда, зато впервые может похвастаться стальным прессом. Более того, Ники призналась, что она даже не интересуется тем, что она ест и как часто тренируется, но при этом у нее совершенно здоровое отношение к диете и собственной физической форме.
Мать троих детей заявила, что она сделала «маленькие изменения», которые привели к большим целям в сохранении здоровья. «Я перестала ругать и наказывать себя за то, что съела что-то, что считается «вредным для здоровья», и отказалась от привычек, которые заставляли меня чувствовать себя сумасшедшей», – написала Ники на своей странице в социальной сети Instagram. Женщина добавила, что вместо того, чтобы думать, сколько кардиотренировок она сделала на этой неделе, она составила себе ежедневный график целевых занятий от Келси Уэллс: в понедельник она сосредотачивалась на ногах, во вторник – на прессе и руках и так далее. «Наличие расписания – это очень маленькая вещь, которая помогает мне оставаться в обойме в течение недели, и я с нетерпением жду своего времени, которое отведено под спорт, потому что у меня есть план, – объяснила она. – Я также больше прислушиваюсь к своему телу и время от времени беру несколько очень необходимых мне выходных».
С тех пор как Мари стала заниматься по программе, она перестала себя стесняться, начала делать те упражнения, которые у нее раньше не получались, например, отжимания или трицепс, поэтому тренингом верхней части тела она пренебрегала, зато сейчас, несмотря на то, что преодолеть себя было трудно, женщина стала гораздо сильнее физически и более подтянутой, что наполнило ее гордостью за себя. Кроме того, женщина придерживается правильного питания, в которой преобладают белок, зелень, овощи и цельнозерновые углеводы. При этом время от времени она позволяет себе абсолютно все, что хочется, но в умеренных количествах.
Фото: Instagram nickimarie_pwr
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!