Поправившаяся после родов мать троих детей обзавелась фигурой фитнес-модели и рассказала, как ей это удалось

Мать троих детей заявила, что она сделала «маленькие изменения», которые привели к большим целям в сохранении здоровья. «Я перестала ругать и наказывать себя за то, что съела что-то, что считается «вредным для здоровья», и отказалась от привычек, которые заставляли меня чувствовать себя сумасшедшей», – написала Ники на своей странице в социальной сети Instagram. Женщина добавила, что вместо того, чтобы думать, сколько кардиотренировок она сделала на этой неделе, она составила себе ежедневный график целевых занятий от Келси Уэллс: в понедельник она сосредотачивалась на ногах, во вторник – на прессе и руках и так далее. «Наличие расписания – это очень маленькая вещь, которая помогает мне оставаться в обойме в течение недели, и я с нетерпением жду своего времени, которое отведено под спорт, потому что у меня есть план, – объяснила она. – Я также больше прислушиваюсь к своему телу и время от времени беру несколько очень необходимых мне выходных».

С тех пор как Мари стала заниматься по программе, она перестала себя стесняться, начала делать те упражнения, которые у нее раньше не получались, например, отжимания или трицепс, поэтому тренингом верхней части тела она пренебрегала, зато сейчас, несмотря на то, что преодолеть себя было трудно, женщина стала гораздо сильнее физически и более подтянутой, что наполнило ее гордостью за себя. Кроме того, женщина придерживается правильного питания, в которой преобладают белок, зелень, овощи и цельнозерновые углеводы. При этом время от времени она позволяет себе абсолютно все, что хочется, но в умеренных количествах.

Фото: Instagram nickimarie_pwr

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!