От берпи до планки: 6 эффективных спортивных упражнений для сохранения фигуры на карантине

Еще одно эффективное упражнение – русский твист (скручивания), во время него хорошо прорабатываются косые мышцы живота, пресс, плечи. Чтобы выполнить его, сядьте на коврик и согните ноги в коленях. Ваш корпус должен образовывать букву V, спина в пояснице скруглена, пресс напряжен. Поднимите ноги от пола и начинайте выполнять скрутки корпуса и рук вправо-влево. Колени остаются на месте или слегка поворачиваются в противовес корпусу. Рекомендовано 3 подхода по 10 повторений. Четвертое упражнение – берпи. Трудно придумать настолько же понятное и эффективное. Классический вариант выполняется так: поставьте ноги на ширине плеч, затем присядьте, ладони должны касаться пола перед ступнями. Зафиксируйте руки в таком положении, а ноги выбросите назад, чтобы ваша позиция выглядела так, будто вы собираетесь отжиматься. Отожмитесь от пола, снова подтяните ноги к груди, выпрямите корпус и прыгните вверх. Повторяйте 20 раз, сделав 5 подходов.

Пятое упражнение – приседания с весом. Расставьте ноги на ширине плеч, носки стоп слегка выверните наружу. Втяниет живот, голову держите прямо и смотрите прямо перед собой. Начинайте медленно сгибать ноги в коленях и опускайте бедра вниз и назад. Вес должен уходить в пятки, позиция устойчивая. В нижней точке ваши бедра должны располагаться параллельно полу. На секунду зафиксируйтесь и вернитесь в исходное положение. Сделайте три подхода по 12-15 повторений. Это укрепит мышцы бедер, ягодиц и брюшного пресса.

И последнее упражнение – это «Альпинист». Его еще называют «Скалолаз». Оно идеально подходит для тренировки мышц пресса, ягодиц, плечевого пояса и ног. Исходное положение – высокая планка, пресс напряжен, ягодичные мышцы сжаты. На выдохе подтяните правое колено максимально прямо к груди, на вдохе вернитесь в исходное положение, повторите с левой ногой. Важно, чтобы поясница все время не прогибалась. Выполните три подхода продолжительностью 45-60 секунд.

Фото: depositphotos

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