Как правильно изменить свои тренировки, чтобы гарантированно привести свое тело в форму

Для начала Белинда изменила свой распорядок дня: она начинает свой день с кардио натощак. Ходьба, бег, велосипед до завтрака способны творить чудеса с метаболизмом. Кроме того, это позволит создать стройные, длинные и подтянутые мышцы, да и заряд энергии обеспечен. Затем она завтракает. Также в ее тренировочном процессе трижды запланированы высокоинтервальные тренировки, которые неоценимы для обретения идеальной физической формы. Их она планирует на вторую половину дня, после работы, но перед ужином. Силовым она отводит всего одно занятие в неделю и проводит его с отягощением или с собственным весом. Два раза в неделю у нее йога или пилатес, которыми она завершает свою неделю. «Регулярные упражнения или тренировки обеспечат вам мотивацию, мобильность или целеустремленность», – пояснила она. Растяжку можно выполнять дома или в студии, порой достаточно всего 20 минкут, однако они творят чудеса. Сочетать спорт надо со здоровой диетой, есть много фруктов и овощей, сложных углеводов и пить много воды.

Фото: Instagram belinda.n.x

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