Фитнес-тренер отказалась от крепких напитков и рассказала, как это сказалось на ее фигуре

Все изменилось, когда отец Алексы скончался от алкоголизма, именно тогда она приняла решение отказаться от крепких напитков раз и навсегда. «Выбор трезвости был лучшим, но самым трудным решением, которое я когда-либо принимала. Причем сложно было потому, что я столкнулась с осуждением со стороны друзей, которые ставили под сомнение мои решения. К счастью, так вели себя далеко не все», – пояснила она. Именно тогда Алекса решила заняться спортом, для нее это стало альтернативой алкоголю: «Друг посоветовал мне заняться триатлоном или подготовиться к гонке Irone Man», – добавила австралийка. Так у нее появилась новая цель, которая полностью изменила всю ее последующую жизнь и помогла преобразиться. Ее фигура стала более сухой, подтянутой, мышцы пришли в тонус, проявились кубики пресса, она стала гораздо сильнее. Всего за два года она добралась до чемпионата мира по триатлону, ее физическая форма стала безупречной. По ее словам, тренировки наполняют ее жизнь здоровьем и счастьем: «В Австралии каждые 90 минут один человек умирает от алкоголизма. Это ужасно. Я не призываю всех бросить пить, важно лишь то, в каких количествах вы это делаете. И не пытайтесь убежать от реальности при помощи крепких напитков – это еще никому не помогло».

А всем, кто хочет отказаться от этой привычки, Алекса посоветовала для начала признать, что у вас есть проблема, затем найти себе более высокую и амбициозную цель и разработайте способы ее достижения. Далее следует внести изменения в свой образ жизни, чтобы двигаться в верном направлении, и окружить себя людьми, которые будут вас поддерживать, и найдите себе хобби.

Фото: Instagram actionalexa

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