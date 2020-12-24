«Ангел» Victoria's Secret назвала способ преодолеть лень и начать заниматься спортом
Фото: Instagram kellybellyboom
Как сообщает онлайн-издание Daily Mail, 25-летняя красавица по роду деятельности должна всегда выглядеть безупречно, особенно если хочет продолжать участвовать в модных показах нижнего белья. Благодаря подтянутой фигуре она даже стала одним из «ангелов» Victoria’s Secret. Для этого Гейл регулярно занимается спортом с максимальными нагрузками и рекомендует всем фитнес-неофитам записывать процесс, а затем просматривать полученный материал. «Выполняю свои тренировки по плану. Когда мне лень заниматься спортом, я использую заранее отснятые видео с упражнениями», — пояснила она, добавив, что это помогает найти мотивацию, которая находится на высоком уровне.
Модель добавляет, что непосредственно перед важными выходами на подиум увеличивает интенсивность упражнений и выполняет их ежедневно под контролем персонального тренера. Но и это еще не все. В интервью 2018 года знаменитость рассказала, что придерживается принципов правильного питания: «Утром я пью большой стакан зеленого сока со шпинатом, капустой, сельдереем, огурцом, двумя лимонами и имбирем. Затем сразу приступаю к спорту. На обед ем нежирные белки, чаще всего морепродукты, белую рыбу, индейку и много овощей». Также Гейл ведет активный образ жизни: много ходит пешком, занимается боксом и пилатесом, прыгает через скакалку, иногда посещает групповые занятия, чтобы разнообразить тренинг.
Фото: Instagram kellybellyboom
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