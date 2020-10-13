82-летнюю спортивную россиянку не пустили в фитнес-клуб из-за почтенного возраста
Как сообщила изданию «Комсомольская правда» внучка женщины, ее бабушка всю жизнь была очень активной: каталась на велосипеде и лыжах, практиковала йогу и тренировалась в зале. После переезда в другой регион России она решила возобновить занятия фитнесом, для чего и пошла в клуб, расположенный неподалеку от дома.
В заведении администратор встретила женщину приветливо, показала тренажеры и залы и предложила попробовать прийти на пробную тренировку, прежде чем приобретать абонемент. Пенсионерка радостно согласилась, однако, когда подошло время начала занятия, ее просто не пустили. «Бабушке сказали, что она не проходит по возрасту и что у них «с такими не работают»: «Кто вообще будет за вас отвечать? Нам это не нужно». Бабушка растерялась и вышла из зала», – призналась расстроенная внучка женщины.
Девушку очень возмутило такое предвзятое отношение со стороны сотрудников клуба. Чтобы получить разъяснения, она написала сообщение на официальной странице клуба в Instagram. Ей написали, что произошла какая-то ошибка, и пообещали разобраться. Однако больше с ней на связь никто не выходил. Это еще сильнее разозлило россиянку, и она вынесла ситуацию на суд пользователей социальной сети. Ситуация получила широкий резонанс, после чего с ней связалась лично директор клуба, пытавшаяся оправдать некорректное поведение своих сотрудников сложной эпидемиологической обстановкой. «Мне сказали, что девушка, которая сидела на ресепшене, хотела позаботиться о бабушке. Ведь коронавирус, все дела. Якобы есть какой-то приказ, что людей старше 65 лет никуда нельзя пускать. Насколько мне известно, такое постановление было в Москве, но не в нашем регионе», — рассказала она, добавив, что ее бабушке предложили в качестве компенсации морального вреда бессрочный абонемент, которым та, впрочем, не сможет воспользоваться, пока не закончится пандемия. Зал при этом продолжает работать в полную силу.
Фото: depositphotos
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