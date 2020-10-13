82-летнюю спортивную россиянку не пустили в фитнес-клуб из-за почтенного возраста

Как сообщила изданию «Комсомольская правда» внучка женщины, ее бабушка всю жизнь была очень активной: каталась на велосипеде и лыжах, практиковала йогу и тренировалась в зале. После переезда в другой регион России она решила возобновить занятия фитнесом, для чего и пошла в клуб, расположенный неподалеку от дома.

В заведении администратор встретила женщину приветливо, показала тренажеры и залы и предложила попробовать прийти на пробную тренировку, прежде чем приобретать абонемент. Пенсионерка радостно согласилась, однако, когда подошло время начала занятия, ее просто не пустили. «Бабушке сказали, что она не проходит по возрасту и что у них «с такими не работают»: «Кто вообще будет за вас отвечать? Нам это не нужно». Бабушка растерялась и вышла из зала», – призналась расстроенная внучка женщины.