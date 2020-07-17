51-летняя женщина с идеальной фигурой рассказала, как ей удается ее поддерживать

Также женщина активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram, где дает советы по фитнесу всем желающим, записывает видеотренировки и делится дерзкими фотографиями преимущественно в бикини. Кроме того, Линн пытается донести до всех информацию, что тренировки могут улучшить не только фигуру, но и качество жизни в целом, в том числе и сексуальную жизнь. «Согласно научным исследованиям, при силовых тренировках начинает лучше вырабатываться тестостерон, который напрямую связан с уровнем либидо. По моему мнению, при это важно прокачивать все группы мышц и особенно ноги, делать меньше повторений с большим весом и сокращать время отдыха между подходами. Занимайтесь минимум 3 раза в неделю силовыми и 2 раза – кардиотренировками, чтобы поддерживать уровень сексуального влечения на высоком уровне, а заодно и снизить риск развития рака, который часто провоцирует ожирение», – пояснила она.

Фото: Instagram lynnmontoyafitness

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!