51-летняя женщина с идеальной фигурой рассказала, как ей удается ее поддерживать
Фото: Instagram lynnmontoyafitness
Женщина заявила британскому онлайн-порталу Daily Mail, что в 20 лет ее фигура выглядела хуже, чем сейчас, когда ей уже 51. Линн работает тренером по фитнесу и помогает своим клиенткам прийти в идеальную форму, независимо от возраста, так как уверена, что тело своей мечты можно получить всегда. По ее мнению, важно лишь желание посвятить себя активному и здоровому образу жизни. «Считается, что мы, женщины, с годами должны замедляться и выбирать менее энергичные тренировки. Однако я верю, что все как раз наоборот. Мои клиентки, как и я сама, едят только чистую еду, усердно занимаются и демонстрируют выдающиеся результаты», – пояснила она свою позицию. Сама Монтойя тренируется 20 раз в неделю и уже хорошо известна в Калифорнии.
Также женщина активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram, где дает советы по фитнесу всем желающим, записывает видеотренировки и делится дерзкими фотографиями преимущественно в бикини. Кроме того, Линн пытается донести до всех информацию, что тренировки могут улучшить не только фигуру, но и качество жизни в целом, в том числе и сексуальную жизнь. «Согласно научным исследованиям, при силовых тренировках начинает лучше вырабатываться тестостерон, который напрямую связан с уровнем либидо. По моему мнению, при это важно прокачивать все группы мышц и особенно ноги, делать меньше повторений с большим весом и сокращать время отдыха между подходами. Занимайтесь минимум 3 раза в неделю силовыми и 2 раза – кардиотренировками, чтобы поддерживать уровень сексуального влечения на высоком уровне, а заодно и снизить риск развития рака, который часто провоцирует ожирение», – пояснила она.
Фото: Instagram lynnmontoyafitness
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