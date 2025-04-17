Пошла ли блефаропластика Анне Ардовой на пользу: сколько стоит такая операция

«Стоимость операции в среднем составляет от 100 до 300 тысяч рублей, и зависит от объёма вмешательства, уровня клиники и известности специалиста. Что касается того, можно ли было бы что-то ещё улучшить — это вопрос исключительно индивидуального характера. В целом Анна Ардова после блефаропластики выглядит очень достойно и определённо моложе своих лет. Работа выполнена деликатно, естественно — и именно такой подход сегодня считается эстетически грамотным»,