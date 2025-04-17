Пошла ли блефаропластика Анне Ардовой на пользу: сколько стоит такая операция
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Актриса Анна Ардова рассказала, что сделала блефаропластику верхних век. 55-летняя звезда призналась, что довольна результатом. Реконструктивно-пластический хирург, онколог Максим Усунгван высказался в беседе с сайтом «Страсти» об изменившейся внешности артистки и назвал примерную стоимость подобной операции.
«На мой взгляд как специалиста, любая пластическая операция, в том числе и блефаропластика, имеет в первую очередь субъективные показания. Если у пациентки — в данном случае у Анны Ардовой — был внутренний запрос, связанный с эстетическим дискомфортом, например, из-за птоза верхнего века, ощущения тяжёлого взгляда или подвисания кожи в области верхнего века, то операция абсолютно оправдана»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог
Специалист подчеркнул, что для актрисы лицо — это часть профессии, и образ играет ключевую роль. Визуальное восприятие артиста, в том числе выразительность взгляда, напрямую влияет на восприятие зрителем.
«До операции, как видно по фото, действительно присутствовал небольшой избыток кожи верхнего века, взгляд выглядел более уставшим, менее открытым. После вмешательства — напротив, лицо стало более свежим, взгляд приоткрылся, и, как отметила сама Ардова, она быстро восстановилась и осталась довольна результатом. Это тоже очень важный показатель — психологическое удовлетворение от перемен»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог
Хирург назвал блефаропластику одной из самых востребованных пластических операций, и она популярна не только среди звёзд, но и среди широкой аудитории. Это связано с тем, что переорбитальная зона первой поддаётся возрастным изменениям: кожа теряет тонус, появляются нависания, а взгляд становится «грустным» или потухшим. И именно этот нюанс чаще всего становится поводом для обращения к пластическим хирургам.
«Стоимость операции в среднем составляет от 100 до 300 тысяч рублей, и зависит от объёма вмешательства, уровня клиники и известности специалиста. Что касается того, можно ли было бы что-то ещё улучшить — это вопрос исключительно индивидуального характера. В целом Анна Ардова после блефаропластики выглядит очень достойно и определённо моложе своих лет. Работа выполнена деликатно, естественно — и именно такой подход сегодня считается эстетически грамотным»,
Максим Вячеславович Усунгван
Реконструктивно-пластический хирург, онколог