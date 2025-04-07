«Лицо выглядит великоватым»: пошла ли пластика на пользу Бьянке
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Бьянка в последнее время заметно похудела. Однако многие поклонники отмечают, что при этом у нее осталось несколько отекшее лицо. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман в беседе с сайтом «Страсти» оценила внешность певицы и попробовала ответить на вопросы: почему у нее не похудело лицо? Или же отеки на лице не связаны с похудением? Часто ли такая проблема бывает, когда сам человек худеет, а лицо – нет? И вообще, что помогло ей сбросить вес – правильное питание, ЗОЖ или препараты?
«Насколько я знаю, Бьянка совсем не скрывает, как именно она похудела. Она рассказывала, что прибегала к инъекциям известного препарата, который очень популярен в среде селебрити. Но многие знают, что похудение на этом препарате имеет визуально не всегда хорошие результаты – если человек не соблюдают рекомендации по питанию и физическим нагрузкам, то кожа некрасиво провисает. Так вот, у Бьянки с этим все в полном порядке. Она молодец, выглядит отлично – у нее хорошая упругая кожа, в тонусе. Значит, она все это время тщательно заботилась о своем внешнем виде»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Эксперт отметила: звезда не скрывала, что параллельно делала липофилинг, липосакцию, переделала грудь. По ее мнению, фигура Бьянки выглядит гармонично.
«Что касается лица, то оно у нее генетически округлое. Но мне непонятно, когда говорят, что вот, мол, сама похудела, а лицо – нет. На самом деле если посмотреть ее старые фотографии, то будет заметно, что и лицо у нее уменьшилось. Просто когда она такая худенькая, то лицо как будто бы выглядит великоватым. Но это ее природное строение и, по моему мнению, это не выглядит как-то некрасиво. Да, у нее очень своеобразная, нетипичная внешность. Но разве это плохо? Индивидуальность – это всегда прекрасно»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Мадина отметила, что по фото сложно распознать, какие именно процедуры она делала. Но отметила, что Бьянка выглядит ухоженно.
«Мне она вообще нравится - очень харизматичная и яркая. И похудела Бьянка очень вовремя - пока она молодая, а кожа эластичная, то у нее нет провисаний и растяжений»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог