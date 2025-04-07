«Лицо выглядит великоватым»: пошла ли пластика на пользу Бьянке

«Что касается лица, то оно у нее генетически округлое. Но мне непонятно, когда говорят, что вот, мол, сама похудела, а лицо – нет. На самом деле если посмотреть ее старые фотографии, то будет заметно, что и лицо у нее уменьшилось. Просто когда она такая худенькая, то лицо как будто бы выглядит великоватым. Но это ее природное строение и, по моему мнению, это не выглядит как-то некрасиво. Да, у нее очень своеобразная, нетипичная внешность. Но разве это плохо? Индивидуальность – это всегда прекрасно»,