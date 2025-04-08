55-летняя актриса Анна Ардова призналась, что сделала блефаропластику год назад

55-летняя актриса Анна Ардова призналась, что сделала блефаропластику. Анна поделилась секретом молодости с Леди Mail.

В новом интервью актриса призналась, что год назад решилась на пластическую операцию и осталась довольна результатом. По словам знаменитости, реабилитация длилась всего 2 недели, а следов хирургического вмешательства почти нет. Она не исключает, что в будущем решится на новую операцию.

«Если честно, год назад я сделала себе блефаропластику верхних век. И очень рада, что решилась — результат мне очень понравился. Взгляд стал более открытым, лицо — свежее. Реабилитация заняла всего две недели, а через месяц было вообще не видно, что я что-то с собой делала. Так что в будущем, если появится необходимость, и подтяжку себе сделаю и, может, еще что, а почему нет?» — высказалась Анна.

Актриса уточнила, что посещает и косметолога 2 раза в месяц. Она делает биоревитализацию и аппаратный лифтинг.

По словам Анны, она ответственно относится к здоровью и раз в год проходит полное обследование.

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