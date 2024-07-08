«Открою страшную тайну»: почему Буйнов назвал себя подкаблучником в браке с Аленой Гутман
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Сваха Анна Осипова в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» рассказала о том, почему певец Александр Буйнов назвал себя «подкаблучником» в браке с Аленой Гутман. По мнению специалиста, многие успешные мужчины являются немного подкаблучниками, и даже «кайфуют» от этого!
Александр Буйнов — долгожитель нашего шоу-бизнеса и начал свой творческий путь в 80-е годы прошлого столетия. Всенародную известность артисту принесло участие в составе легендарного коллектива «Весёлые ребята», который любили во всех уголках нашей необъятной Родины, да и за ее пределами, тоже.
Позже, Буйнов начал сольную карьеру и, встретив свою нынешнюю супругу Алену Гутман, с успехом продолжает ее долгие годы, так как Алена является не только музой и любимой женщиной певца, но и его бессменным продюсером.
«Буйнов человек позитивный, легкий, коммуникабельный, с открытой искрометной улыбкой, уверена, что женщины обожают его. Высокий, статный и очень симпатичный, с прекрасным и бархатным тембром голоса, который несет положительную энергетику и заряжает хорошим настроением благодарную публику до сих пор, да и коллеги по эстрадному цеху относятся к певцу с большим уважением, что редкость в мире шоу-бизнеса».
Анна Осипова
Сваха
Эксперт отметила, что как типичный Овен, Александр нуждается в надежном партнере, который может бережно усмирить его огненный нрав и направить его в нужное русло, чтобы певец имел возможность всецело посвятить себя исключительно творческому развитию и профессиональному росту. Все остальные вопросы он делегирует деловой, хваткой и мудрой Алене, которая знает досконально все его сильные и слабые стороны.
По словам Анны Осиповой, жена артиста является представительницей воздушного знака Близнецы. Она всегда интересна для Буйнова: красавица, умница, с твердым характером и креативным мышлением. Кто же от такой откажется? Несмотря на всеобщее женское обожание, Александр верен своей Алене вот уже почти сорок лет. А все потому, что как истинный охотник он постоянно чуть догоняет ее, тем самым, развиваясь и оставаясь в прекрасной физической и эмоциональной форме до сих пор. Своим примером она демонстрирует, что можно всегда оставаться красивой, желанной и успешной, а для Буйнова это является своеобразным движком соответствовать ей, несмотря на свой звездный статус.
«Когда два человека являются хорошими друзьями и каждый развивает в отношениях свои сильные стороны — такой союз непотопляем и ничто ему не может грозить извне. Как говорят свахи — «на каждую баночку найдется своя крышечка». Так вот это, как раз, тот случай. А если кому-то кажется, что Буйнов подкаблучник, то я вам открою страшную тайну: все самые успешные и настоящие мужчины немного подкаблучники и кайфуют от этого, потому что мужская природа — быть нужным своей любимой женщине и иметь возможность быть собой рядом с ней. Вот и весь секрет!»
Анна Осипова
Сваха
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