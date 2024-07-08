«Открою страшную тайну»: почему Буйнов назвал себя подкаблучником в браке с Аленой Гутман

Сваха Анна Осипова в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» рассказала о том, почему певец Александр Буйнов назвал себя «подкаблучником» в браке с Аленой Гутман. По мнению специалиста, многие успешные мужчины являются немного подкаблучниками, и даже «кайфуют» от этого!

Александр Буйнов — долгожитель нашего шоу-бизнеса и начал свой творческий путь в 80-е годы прошлого столетия. Всенародную известность артисту принесло участие в составе легендарного коллектива «Весёлые ребята», который любили во всех уголках нашей необъятной Родины, да и за ее пределами, тоже.

Позже, Буйнов начал сольную карьеру и, встретив свою нынешнюю супругу Алену Гутман, с успехом продолжает ее долгие годы, так как Алена является не только музой и любимой женщиной певца, но и его бессменным продюсером.